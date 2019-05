Partidos sin ideologías

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



A lo largo de los años, la ideología en los partidos políticos se esfumó y hoy lo que tenemos en Panamá son partidos ligados a intereses. Salvo el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que no logra subsistir en su segundo intento electoral, los demás partidos fueron engullidos por los grupos económicos que son los que realmente se disputan el poder. Y es que desde hace lustros, los partidos fueron permitiendo que las cuestiones de Estado quedaran rezagadas y dieron paso a los empresarios y sus ideas del negocio donde, incluso, tienen sus propios proyectos de desarrollo desde la perspectiva empresarial más no de lo social. El presidente electo tiene una tarea titánica y así lo ha hecho saber: ‘No voy a gobernar para grupos; voy a gobernar para el país…', lo que se refuerza con lo dicho por el presidente saliente, de que en cien días ‘me liberaré del chantaje…'. Las elecciones del 5 de mayo suponen una reformulación de las prácticas empresariales en el manejo del Estado. Sobre todo, los últimos diez años, el país creció económicamente, pero no hizo mucho en el aspecto social y la competitividad, porque los dineros del Estado se manejaron no en desarrollar el conocimiento humano, sino en el crecimiento de las empresas. En pocas palabras, invertimos mal la riqueza, porque terminó en manos de pocos. Hoy las cosas parecen cambiar y no solo deben hacerse desde el Gobierno. Lo tienen que hacer los partidos políticos, el Gobierno y los empresarios. Cada uno colaborando entre sí, pero con el objetivo único de desarrollo del país.