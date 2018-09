Panamá y el mundo

Redacción La Estrella de Panamá

Territorialmente, Panamá es un país muy pequeño. Geopolíticamente, un país muy importante. Y esto deben entenderlo los gobernantes para cuando tienen la ocasión de hablar a sus homólogos en foros como la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, ya es costumbre de los presidentes panameños que usan ese escenario para dirigirse a sus copartidarios, en lugar de enviar el mensaje panameño al mundo. Hacen un recuento de lo que hicieron, de las bondades de su gestión, como si estuvieran haciendo campaña para gobernar el país de cualquiera de esas naciones miembros de la ONU. Triste espectáculo. La importancia de Panamá hay que hacerla sentir. ¿Cómo no sugerir la salida a la crisis humanitaria de Venezuela y Nicaragua? ¿Llamar la atención sobre el conflicto comercial entre Estados Unidos y China; el papel de nuestra América hispana en la metamorfosis mundial? ¡Qué mejor escenario para cuestionar a la OCDE, por sus ataques a países como Panamá respecto a las offshore , pero que deja intacto el juegavivo de naciones como Estados Unidos, Inglaterra o Francia! La Asamblea es un escenario ideal para cuestionar el papel vampiresco de naciones que hoy reclaman democracia, pero la mera verdad es que son despiadadas contra sus hermanos más pequeños o más débiles. ¿En esta era tecnológica, cómo no hablar del nuevo ser humano al que todo el planeta debe aspirar? Ojalá que de ahora en adelante los gobernantes panameños se proyecten con una visión de verdaderos líderes y no hagan el ridículo en semejante escenario.