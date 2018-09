Panamá como potencia

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Dice el historiador y diplomático Omar Jaén Suárez que Panamá es una potencia, pero los panameños no se han dado cuenta. Y es que tener una posición geográfica tan privilegiada y encima un canal que une los océanos Atlántico y Pacífico no es para menos. El problema es que los países con mayor visión son los que han decidido por los panameños durante años y los panameños han cedido su espacio a esos visionarios. Hoy, empero, con un mundo atravesando por una metamorfosis, donde ingleses, alemanes, franceses, rusos, estadounidenses y chinos buscan sus mejores acomodos, los panameños siguen viendo desde la barrera. Encima de eso, organizaciones como la OCDE, afines a estos países, están lanzando cualquier cantidad de presiones que, so pretexto de velar por los mejores intereses de todo el mundo, lo que hacen es proteger sus propios intereses. Lo peor es que cuando un país como Estados Unidos, que hace lo mismo que hacen países pequeños como Panamá se ve amenazado por estos organismos, no pasa nada. Si a eso se añade que el presidente Trump ya ha dicho que no le hará caso a ningún organismo lleno de burócratas que no han sido electos por el voto popular, no entendemos cómo Panamá sigue tan obediente. Aquí es donde hay que pararse firme y sacar la casta de país importante. Hay que empezar a creer que Panamá es una potencia y dejar de ser humillados por esos países que dicen luchar por el bienestar de todos, pero que en realidad solo defienden sus intereses.