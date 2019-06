El ocaso de un Gobierno

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Son escasos tres días que faltan para que termine el Gobierno de Juan Carlos Varela y la población está por celebrarlo. La lógica era que la sociedad estuviese triste y preocupada, porque dejaba el poder una persona que hizo bien por el país. Con Varela ha sido al revés, aunque no es el primero que sufre el desprecio del pueblo. Y es que el Gobierno de Varela fue un período de sobresaltos, porque no logró sus principales promesas (58 dólares en el bolsillo de los panameños vía compra de alimentos, agua 24/7 y Constituyente). En su lugar, deja una población dividida, un país desesperado por la falta de circulante, una justicia totalmente politizada y un Ministerio Público que se prestó para la persecución del enemigo político y la aniquilación del competidor económico. Es triste para Panamá y el país tiene que sobreponerse a este círculo vicioso con sus expresidentes. Por desgracia, en los últimos quinquenios hemos elegido Gobiernos que no se caracterizan por el mayor legado para con su sociedad, sino por su corrupción y que cada presidente sale muy cuestionado. Lo peor es que con Varela, la cuestión empeora y deja un sinsabor malsano. Un ambiente enrarecido, donde la división y la desconfianza es lo que prima. Ojalá que el nuevo Gobierno sepa revertir esta situación y logre ver con claridad lo que va a hacer y se mire en el espejo del ocaso del Gobierno de Varela.