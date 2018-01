El nuevo orden mundial

Redacción La Estrella de Panamá

Nuestra política exterior debe reforzarse y funcionar a base de la anticipación. No lo hemos sabido hacer y somos reaccionarios sobre las acciones que emprenden los países poderosos que nos han obligado a hacer lo que ellos quieren. Ya atacaron la credibilidad de Panamá como país y en el mundo el nombre de Panamá es sinónimo de corrupción. Nos vapulearon a los cuatro vientos como el albergue de la más grande organización de lavado de dinero para el narcotráfico y cuyo objetivo era afectar el país, su autoestima, su grandeza... Hoy, sabemos que todo es una mentira, pero nuestra política exterior no solo fue parca, sino que fue instrumento. Ahora está en juego nuestro bien más preciado, el Canal. ¿Qué busca Trump con respecto al Canal? Hay que anticiparse, más cuando sabemos que el presidente de los Estados Unidos quiere cambiar el statu quo y rehacer un nuevo orden mundial. ¿Globalización para qué? ¿Cambio Climático, eso qué es? Entretiene a los grandes medios, esos que apoyaron al otro bando y sigue con sus arrebatos calculados, sus insultos a países como Haití o África, pero que después niega haberse referido a ellos como ‘países de mierda'. Pero Trump sabe lo que hace, deja que la atención se centre en él, mientras remilitariza el mundo y vuelve a puestos claves a gente de la Marina y el Ejército. ¿Estamos los panameños preparados para ese nuevo orden mundial? Definitivamente no y ¿qué esperamos para estarlo?