La nueva realidad

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



El Partido Revolucionario Democrático, PRD, después de 10 años de ostracismo, ha llegado al poder. En ese periodo donde el actual partido de Gobierno no tuvo injerencia directa en el control del manejo del Estado, las redes sociales se han desarrollado de una manera impresionante. Este fenómeno es demoledor para los gobernantes cuando los detentadores del poder actúan indebidamente, asumen conductas irresponsables o expresan ideas erróneas. Gobernar en tiempos de redes y salir bien librado es una dura prueba de fuego. Nadie se libra de esta exposición mediática y por ello los dirigentes y altos funcionarios tienen que tener clara conciencia de a lo que se están exponiendo. Si no se actúa correctamente a la vuelta de poco tiempo el desprestigio y la crítica ciudadana hará un festín sobre el cadáver moral de quienes no estén preparados para los nuevos tiempos que vivimos en materia de comunicación. De allí que los altos funcionarios deben adoptar unas normas de conducta ejemplares y un comportamiento equilibrado. Ojalá que dentro de cinco años la mayoría haya sobrevivido a lo que se avecina, y pueda declarar en alta voz: ‘He pasado por el pantano de la política en tiempos de redes y no me he ensuciado'.