Redacción La Estrella de Panamá

El régimen chavista raya en la desgracia. El último informe de la comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, es contundente sobre las violaciones, asesinatos extrajudiciales y régimen de terror en Venezuela. El mundo ha sido tolerante y hasta se ha cuadrado con la soberanía del Gobierno chavista. No obstante, ¿cómo puede ser soberano un Gobierno que viola los derechos humanos de su propio pueblo? Lo peor es que el efecto multiplicador de lo que están padeciendo los venezolanos se va a trasladar a los demás países, porque hoy son cuatro millones de migrantes venezolanos, pero mañana serán ocho o diez millones que huirán de la tiranía. El régimen que lidera Nicolás Maduro, por más que busque el respaldo de Bolivia, Uruguay, China o Rusia, ¿cómo puede justificar asesinatos, torturas o encierros de sus propios nacionales por tener una voz disidente? Es hora de que Maduro dé paso a la reconciliación, porque el informe de la ONU no deja otra opción que el rescate de ese noble pueblo que, con el régimen chavista, no tiene salida. No se trata de empoderar a Guaidó o a los mil de opositores que se disputan el poder. De lo que se trata es de empoderar a una persona que sea capaz de unir a los venezolanos, porque en eso ya el régimen chavista perdió su capacidad. No más de tanta violación de los derechos humanos del pueblo venezolano.