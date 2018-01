Necesitamos sangre nueva

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Las encuestas son categóricas y en Panamá nos dan muestra de una carencia de liderazgo nacional. Nos hacen faltas estadistas que salgan a la palestra pública a guiar a la nación por un sendero inteligente y práctico para llevarla hacia el desarrollo. Por más que insistan los políticos, los que están en la palestra no tienen un poder real de convocatoria y esto es preocupante, porque esto significa que la sociedad o no confía o no les motiva, por lo que es probable que en una elección popular gane el menos malo. Y esta realidad nos concluye que también debemos empezar a formar estos líderes nacionales para poder seguir adelante. No se trata de que no hay gente inteligente que nos pueda dirigir el país; de lo que se trata es que la corrupción rampante de hace largos años nos ha dejado desmotivados, aturdidos y hasta inertes ante lo que pasa. Es hora de despertar a esos panameños, estadistas jóvenes que ven el mundo más allá de la triquiñuela. Es hora de que los veteranos, esos que ya dieron su cuota positiva por el país, sean padrinos de sus reemplazos. Es hora de que esos jóvenes empiecen a mostrar su liderazgo en la vida pública en lugar de disputárselo con quien debe ser su mentor. Es el relevo necesario para hacer emerger sangre nueva que purifique el país y fumigue todas esas malas prácticas que tanto nos afectan hasta hoy. Urge ese cambio, urge ese relevo y es hora de concretarlo.