Necesitamos un plan

Es muy fácil ver que la centralización del pensamiento de los principales precandidatos partidistas e independientes no va más allá de las elecciones de mayo de 2019 y que la estrategia gubernamental es lograr el mérito de repetir en el poder, algo que nadie ha hecho hasta ahora y por tanto quien se entrometa en su actuar es enemigo público. Lamentablemente, ni Gobierno ni dirigentes políticos e independientes están preparándose para lo que parece una tendencia de ese nuevo orden mundial que está imponiéndose. Ya ocurrió en Honduras con una elección donde se impuso el querer de la ‘mano invisible' con un vergonzoso fraude. En Chile, el prestigioso Banco Mundial alteró cifras de sus informes, afectando grandemente al Gobierno y por tanto a su candidato presidencial, facilitando el triunfo del derechista Sebastián Piñera. No es de extrañar que países como Costa Rica, Colombia y Brasil, próximos en realizar elecciones, también sean tocados por la ‘mano invisible' del nuevo orden mundial. ¿Alguien duda de lo que va a pasar en Panamá? La salida abrupta del embajador Feeley que inesperadamente se acoge a una jubilación, da señales claras de lo que viene y lo más recomendable es prepararnos para enfrentar esta realidad. No es que debemos aferrarnos a lo que está, porque el cambio es global y no se puede parar. De lo que se trata es de aprovechar cualquier ventaja en este rejuego geopolítico y sacar los mejores y mayores beneficios. Desunidos, sin estrategia y desinformados como estamos, nos arrinconarán a sus intereses y no a los nuestros. ¿Qué esperamos?