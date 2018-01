Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



El deterioro de la clase política es tal que la sociedad reclama un movimiento renovador, que le dé esperanza y que le muestre la hoja de ruta para las próximas décadas. Y es que luego de la entrega del Canal por parte de Estados Unidos, en el horizonte no ha habido nada por lo que luchar, salvo la ampliación canalera. Los partidos políticos solo proponen tumbar al Gobierno de turno y acceder ellos al poder, porque van a hacer esto y aquello, pero a la hora de la verdad siguen en lo mismo: megaobras con sobreprecios, aumento abismal de la deuda pública y subsidios a diestra y siniestra. Tan ilógicos han sido los Gobiernos que se construyen más cárceles que escuelas decentes; se le regala al maleante un subsidio, pero este nunca deja las armas; se beca al que no le gusta estudiar y se jubila al que nunca cotizó en la Caja de Seguro Social. Es una distorsión macabra que nos está conduciendo a un abismo aterrador y los primeros efectos de esto se empiezan a sentir. Hoy, crecemos más que cualquier país en Latinoamérica, pero al mismo tiempo aumenta el desempleo. El país urge de líderes con visión de patria, de esos que no les importó dar su vida por recuperar la soberanía nacional. Es necesario que surja un movimiento renovador en cada partido político, que implante una corriente de decencia y fumigue a todo maleante que hoy se camufla como político para acceder a los bienes del Estado para lucrar. ¡Es hora de pensar por Panamá!