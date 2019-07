Redacción La Estrella de Panamá

Recientemente, se levantó una batahola a favor y en contra de los inmigrantes y lo cierto es que hay un problema muy serio por resolver. Al margen de quienes se oponen a los migrantes, la realidad es que necesitamos regularizar este tema y bajar esa tensión contra los miles de extranjeros que ya están aquí y que han llegado huyendo de sus países que —producto de situaciones políticas— se encuentran inmersos en unas condiciones económicas paupérrimas. A los extranjeros que ya están aquí debe permitírseles legalizar su permanencia en el país. También es oportuna una investigación para determinar la certeza de las denuncias de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien afirma que el dinero que recaudaban las autoridades de los extranjeros iba directo a la partida discrecional del entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela. Que se investigue cualquier irregularidad cometida contra los inmigrantes y que se castigue con todo el peso de la Ley a los responsables, porque no se debe lucrar con la miseria humana. Lo que tampoco debe hacerse es levantar una ola xenofóbica en este país, cuya composición étnica es un crisol de razas y en cada hogar hay un migrante en sus genes familiares. Panamá debe tener una migración ordenada y lograr permitir que todos esos profesionales de la medicina, la arquitectura, las letras, la ingeniería, etc., nos ayuden a desarrollar este país. La xenofobia no nos llevará a ningún lado, pero la apertura a la migración ordenada e inteligente sí es un éxito garantizado. ¡Así de simple!