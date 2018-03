Redacción La Estrella de Panamá

Así como el presidente de los EE.UU., Donald Trump, está tomando medidas drásticas para proteger sus industrias, siendo EE.UU. un impulsor de los TLC y de la globalización, Panamá tiene que empezar a tomar medidas urgentes. La producción agropecuaria está cayendo y hay que levantarla, pues se trata de nuestra seguridad alimentaria. En el quinquenio pasado se gastaron millones de dólares construyendo una cadena de frío que hoy, en los últimos meses de la actual gestión gubernamental, no da visos de que vaya a funcionar. Sin embargo, seguimos subsidiando con millones de dólares a los arroceros de Tailandia o Vietnam, ya que es a ellos a los que compramos el arroz que se vende a precio de feria a través del IMA. ¿No es mejor subsidiar a los arroceros locales y seguir vendiendo el producto a precio de feria en el IMA? La gente del campo, esa que antes dependía de la agricultura para educar a sus hijos, hoy ha abandonado sus tierras, porque ser agricultor es una desgracia: los precios de los insumos están por las nubes y justo a la hora de la cosecha, los contingentes de importación inundan el mercado. Eso lo han denunciado arroceros, cebolleros y ahora los lecheros están padeciendo también con la importación de ese producto. La seguridad alimentaria es asunto de seguridad nacional y la subsistencia de los productores también. Es cuestión de convivencia y de protección de los nacionales por encima de terceros. No se trata de que no hagamos negocios con otros países o de que cerremos nuestras fronteras, pero primero hay que proteger a nuestra gente y luego al comerciante de otro país. ¡Así de simple!