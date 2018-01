Lucrar con el caos

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



En Panamá hay una forma perversa de sacar ventajas en los negocios, las influencias y en los contratos con el Estado. Se trata de mantener todo un sistema colapsado, que no funcione para la inmensa mayoría, pero sí para quienes pelechan con el caos. Para nadie es un secreto que los órganos Judicial y Legislativo responden al Ejecutivo. Que no hay controles estrictos para el cumplimiento real y efectivo en el Gobierno para que no haya corrupción, pero nada pasa, nada cambia y todo sigue igual. Desde las importaciones de productos agrícolas hasta de medicamentos funcionan con un esquema corrupto que quienes se benefician de esto no quieren que cambien las reglas. En los conciliábulos empresariales hablan del buen Gobierno corporativo y de lo mucho que están en contra de la corrupción, del juegavivo y de la maleantería, pero rezan para que no cambien las cosas. Necesitan tener jueces corruptos para que sus casos se caigan. Necesitan tener funcionarios corruptos, para que las licitaciones sean dirigidas a ellos. Necesitan que el sistema siga tal cual, porque no son capaces ni saben competir. Sin embargo, el sistema ya colapsó y ha llegado el momento de hacer los cambios. Tenemos que reemplazar el sistema, porque ya nadie aguanta tanta corrupción, no solo la política, sino también la empresarial y eso, para nadie es un secreto.