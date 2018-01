Hay quienes promueven la muerte civil para los condenados por corrupción, así como la imprescriptibilidad de los casos de corrupción. Es plausible la propuesta, mas aparte de estas medidas hay que hacer una limpieza exhaustiva de los funcionarios que promueven la corrupción, la alimentan, la mantienen… Y es que si una empresa hoy quiere hacer las cosas como manda la ley, irónicamente no puede hacer negocios, porque la coima es uno de los requisitos. No hay una verdadera competencia, sino que todo funciona al son de las influencias. Y el problema es más grave aún cuando se observa que la peor corrupción está en los mandos medios, la que no se ve porque no tiene rostro, pero se siente. Ese mando medio que agiliza los pagos o los retrasa, la que pone peros en puntos y comas y la misma que pasa exabruptos al compinche. En pocas palabras, hay que hacer una limpieza general y hacerlo hasta en la justicia, pues de nada sirve tener la ley si los que deben aplicarla son los mismos que hoy están contaminados con la corrupción. Es una tarea difícil, pero hay que hacerla y ojalá que el proyecto de ley de muerte civil e imprescriptibilidad venga aparejada con una reingeniería del sistema que fomenta la corrupción en los manos medios.