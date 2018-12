Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Hace algunos meses se propuso la denominada Ley de ‘Muerte Civil' , cuyo objetivo es prohibir que toda empresa que haya cometido actos de corrupción en el país pudiese contratar con el Estado. La ley no prosperó por diversas razones y un argumento válido es que no tiene sentido ‘matar' a una empresa, porque su efecto recae también contra empleados y proveedores y los empleados de estos que nada tienen que ver con el delito acusado. La alternativa para castigar este delito es la Ley ‘Antisoborno' , un mecanismo legal que castiga pecuniariamente a los delincuentes, sin hacer quebrar la empresa y su consecuente secuela. Y no solo se castiga a la empresa, también contra los funcionarios involucrados. La Ley ‘Antisoborno' es una realidad internacional y bien pudiera hacer nuestra Asamblea Nacional convertirla en ley de la República. De hecho, hay quienes recomiendan a sectores como ‘el farmacéutico, telecomunicaciones, infraestructura y cercanos a la contratación estatal o relacionados con el Estado bajo títulos del sector minero-energético' que deben estar al tanto de la legislación anticorrupción internacional, porque, incluso, no existiendo esa ley aún en Panamá, las empresas involucradas pueden ser acusadas en sus países, al menos que tampoco la hayan aprobado. En Panamá, aprobar una ley semejante, sería un avance en la lucha contra la corrupción y una buena manera de empezar 2019.