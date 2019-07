La nueva CSS

Redacción La Estrella de Panamá

Está por escogerse un nuevo regente de la Caja de Seguro Social que tomará posesión en unos meses. Empero, quien llegue, hombre o mujer, tiene que hacer las cosas de otra forma. Como va la Caja, es rumbo al fracaso y con ella arrastrará el país. Ya no se trata de salvar conquistas; se trata de que está mal administrada, con empleados que se atropellan por montón. Con una junta directiva anquilosada y parásita que permite toda clase de desmanes. Con una mafia que coexiste entre funcionarios y distribuidores de medicamentos y proveedores; unos sindicatos que succionan la capacidad de trabajar de los empleados, porque los usuarios, los pagadores de cuotas y los jubilados, sufren y ¡de qué manera! No hay citas y si las dan, son cuatro, cinco y ocho meses después; no hay medicinas, aunque la Caja pague 200 o 300 millones en medicamentos y no hay una buena atención. Lo importante es salvar la Caja, para que brinde un excelente servicio. Hoy ocurre lo contrario; la CSS sirve para mantener un sinnúmero innecesario de funcionarios, comprar medicamentos caros a la mafia proveedora y atender mal o pésimamente mal a los usuarios. El Gobierno tiene que pasar una nueva Ley de la CSS que tenga como principio fundamental los usuarios y la sostenibilidad en el tiempo de la CSS. Los millones de dólares de ingresos hay que invertirlos para que rindan, que se inviertan en proyectos como los energéticos o de producción de agua potable. Que no se usen para prestar a otros entes privados para que lucren con el dinero de los cotizantes, pagando un escuálido interés. Si este Gobierno logra salvar la Caja de todas las fieras que hasta hoy se han alimentado por las pésimas administraciones, será su mayor logro.