La muerte del FAD

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Los proyectos izquierdistas en Panamá, tanto los socialistas como los comunistas, no han recibido el respaldo del pueblo panameño. Las propuestas del socialismo democrático que ejerció cierta influencia en el pensamiento nacionalista y social del país antes de 1968, o las del comunismo soviético que repetía en Panamá las consignas que les dictaban desde Moscú o la Habana y que fundaba sus ataques repetitivos contra el imperialismo yanqui y a la oligarquía, cuando se presentaban a las urnas tenían como respuesta un escuálido apoyo a sus representantes. Sin embargo, sí se dieron algunas brillantes excepciones en el caso de los socialistas democráticos que lograron elegir a intelectuales distinguidos en varias asambleas y que crearon una conciencia social y democrática que es parte de la mayoría de las propuestas políticas del Panamá de hoy. Durante la dictadura, el partido de gobierno intentó capitalizar la corriente mayoritaria de la socialdemocracia a nivel internacional, a pesar de que se mantuvo en alianza estratégica con los comunistas prosoviéticos enquistados en el gobierno. Luego de la invasión y la caída del comunismo soviético, estas corrientes se debilitaron progresivamente y hoy los pocos que siguen las ideas socialdemócratas, tanto en el actual partido de gobierno como fuera de él, o los seguidores del agonizante comunismo internacional, solo funcionan como minúsculos aparatos de propaganda, pero no tienen arrastre popular. El Frente Amplio por la Democracia (FAD) es un ejemplo del pobre apoyo que tiene la izquierda comunista en Panamá. Dos veces ha emergido como partido y dos veces se ha extinguido. Quizás este grupo de políticos debe pensar en otra fórmula para poder conectar con la sociedad. Los ejemplos del chavismo y el orteguismo no funcionan en Panamá.