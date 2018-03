La distorsión del IMA

Redacción La Estrella de Panamá

La creación del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tenía como fin garantizar la venta de los productos de los pequeños agricultores panameños. Fue una idea que garantizaba la comercialización de los productos; una manera de ayudar a los pequeños y medianos agricultores y, a la vez, una manera de comunicar qué sembrar, cuánto sembrar y cuándo sembrar. Pero el IMA ha dejado de cumplir esta función básica a favor de los agricultores nacionales y, so pretexto de resolver a los consumidores, está importando productos de otros países, causando una distorsión, tanto en el mercado regular como en la propia función de la institución. El IMA hoy es una tienda de abastos más, el problema es que vende productos subsidiados con nuestros impuestos, pero comprados a agricultores extranjeros. En cambio, cebolleros, maiceros, arroceros, lecheros, lechugueros y cuanto productor nacional, tienen que gritar para colocar sus productos, porque justo cuando sus cosechas salen, resulta que estamos llenos de productos importados. El IMA tiene una función especial, básica y muy importante. Tiene que volver a su concepción original de ayudar a resolver la comercialización de nuestros agricultores pequeños. Su función, más allá de los consumidores, es con la protección del agro panameño. La importación de productos, so pretexto de ayudar a los consumidores es una falacia del Gobierno pasado, traída de Venezuela para ganar votos y un gran negocio de importación y de transporte y se ha mantenido con el mismo propósito en el actual quinquenio. Respetemos el agro panameño, protegiendo a nuestros productores y no subsidiando a agricultores extranjeros.