Invitación al necesario diálogo

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La política tiene su arte y —también— sus malas artes, añorar aquellos políticos con capacidad de diálogo y de construir acuerdos —no matraqueos—, acuerdos de cara al sol que antepongan los intereses nacionales a los partidarios y de capillas, no sirve de nada. La clase política que tenemos es la que tenemos, ya llegarán las elecciones y los ciudadanos tendrán, en las urnas, una nueva oportunidad. Ahora, corresponde a la sociedad asumir el protagonismo suficiente para exigir a los líderes políticos, tirios y troyanos, que eleven su comportamiento y estén a la altura de la situación que enfrenta el país. Situación de por sí grave, descontento social por una parte y, por la otra, se avizora una crisis compleja entre el Órgano Legislativo y el Judicial, abanicada desde el Ejecutivo. Aquí habría que decir que nunca es buena la ‘judicialización' de la política, poner a la Corte Suprema en situación de dirimir una batalla política no traerá buenos resultados, no los ha traído en ninguna parte donde han ensayado estas maromas. Además, ante una Corte muy disminuida en su credibilidad. Una bocanada de aire fresco significó la iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de iniciar reuniones con los partidos políticos para favorecer el diálogo, ojalá las partes asuman esta invitación con altura de miras y, el Órgano Ejecutivo corresponda con un talante similar.