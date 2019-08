Intolerancia peligrosa

Redacción La Estrella de Panamá

Un ambiente enrarecido se está viviendo en Estados Unidos, en la última semana, dos desgraciados acribillaron a una muchedumbre y cegaron la vida a 29 personas. Ese ambiente de odio, de intolerancia, de insensatez, parece no ser propio de Estados Unidos, aunque sí más dramático en ese país, por el trágico desenlace. El problema migratorio ya raya en una situación de problema global y lejos de resolverse a corto plazo, tiene que pasar primero por el asunto de resolver los problemas internos en cada uno de los países de los migrantes. ¿Qué pasa en Panamá? Este pequeño país no emigra, pero sí es foco de recepción de migrantes, lo cual ha traído una situación de conflictos, aún pequeños, pero no deja de ser amenaza para el futuro. La situación empeora cuando paralelo a esta presión migratoria en el país se entroniza la desestabilización por la lucha por el poder. Panamá entró en esa vorágine de inquietante presión interna que ha dividido la sociedad más adinerada, luego del ascenso al poder del Gobierno de empresarios. Hoy hay un Gobierno diferente, pero la dinámica conflictiva, esa que busca desestabilizar para alcanzar adeptos políticos y el poder, sigue trabajando, sin importar que lo que se requiere es paz y confianza. El peligro radica en que mientras crece una intolerancia migratoria, al mismo tiempo crece una intolerancia política que, de llegar a juntarse, el país estará en un grave problema. ¿Es eso lo que se quiere?