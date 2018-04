La importancia de los partidos

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Muchas veces las sociedades prestan oídos sordos a advertencias de sus pensadores y luego atraviesan por graves dificultades. En los momentos actuales, muchos se han dado a la tarea de debilitar a los partidos políticos y, en su defecto, fortalecer lo que llaman ‘sociedad civil'. ¡Craso error! Es todo lo contrario; a los partidos hay que fortalecerlos con gente honesta y sacar de sus filas a los maleantes y corruptos. El insigne patriota Carlos Iván Zúñiga, alguna vez escribió: ‘La democracia se enfrenta a una doble crisis. La crisis de los partidos y la crisis de la sociedad. La crisis de los partidos puede superarse si el aguijón de la opinión pública asume la tarea de señalar sus aciertos y errores teniendo por divisa la aceptación de que el partido político es brazo indispensable del Estado democrático moderno. La crisis de la sociedad, sobre todo la moral, solo la resuelve el alto ministerio docente de las entidades culturales y religiosas, de los grupos de presión, de los partidos democráticos en función de gobierno o en función opositora. La crisis no se resuelve combatiendo a los partidos ni combatiendo a la sociedad. Sin partidos responsables no funciona la democracia y sin una sociedad moralmente vertebrada no funcionan los partidos. Decretar la defunción de los partidos políticos es dejar al Estado sin soporte, sin brújulas y sin los intermediarios imprescindibles entre el pueblo y el gobierno democrático. Un gobierno totalitario prescinde de los partidos políticos porque rechaza la presencia de intermediarios…Es cuestión de lógica. Si el Estado democrático es un Estado de partidos, los partidos corruptos solo engendran Estados corruptos. Y todos debemos evitarlo'. ¡Ni más ni menos!