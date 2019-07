Idaan, S. A.

Redacción La Estrella de Panamá

Q uizás una de las empresas estatales más importantes del país es el Idaan. Sin embargo, en la importancia gubernamental y, sobre todo, presupuestaria, ha quedado a la saga. En pocas palabras, a los diferentes Gobiernos no les ha importado con el Idaan, pese a que es la entidad que produce el agua potable de la población. Y no solo no se le ha prestado importancia; no se le protege de los constantes embates externos. Panamá es uno de los pocos países que cualquier persona puede tomar agua directamente del grifo y debe ser motivo de orgullo nacional. Aquí lo que hay que hacer es poner a funcionar esta empresas estatal como un ente igual a como lo hace Tocumen, porque debe ser una empresa muy rentable y ciento por ciento propiedad del Estado panameño. Lo irónico es que la mayoría de las empresas de agua embotellada son muy rentables y quien les provee el agua que venden es el propio Idaan. Si hay una entidad que puede y debe generar mucho dividendos es el Idaan, pero debe manejarse con una administración eficiente y de forma transparente. Hoy a muchas empresas les conviene que el Idaan se mantenga como está, porque no les representa competencia y, por el contrario, es como su verdadero manantial. Eso tiene que acabar; hay que transformar esta entidad y volverla una empresa robusta y con capacidad de gestión en todo el país. Si Tocumen ha funcionado bien, con el Idaan debe funcionar mucho mejor. ¡Así de simple!