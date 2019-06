Es hora de actuar

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Los países centroamericanos, por décadas, han sido sordos, ciegos y mudos ante la situación social de la región. Le han dado la espalda a una política de integración plena de toda el área y si bien hay organismos como el Parlacen y el SICA, poco o nada se siente de lo que hacen o digan. La mayoría de estos países ha permitido una migración constante de sus ciudadanos, especialmente hacia Estados Unidos, quienes, ya instalados en el norte, envían las remesas a sus familiares. Con los millones en remesas, los familiares, por lo menos, pueden palear sus problemas en sus hogares. Este esquema de los sucesivos Gobiernos centroamericanos (exceptuando Costa Rica y Panamá), se ha convertido en un círculo vicioso y Estados Unidos, ahora que la situación se le apretó, echó mano de las regulaciones migratorias, con lo que busca frenar la entrada de extranjeros. Pero Centroamérica no está para limosnas y da tristeza que los Gobiernos no hicieran nada para mejorar las condiciones de sus pobladores. Es, hasta ahora que se actúa y se ve con buenos ojos lo que han hecho México y El Salvador, con la puesta en marcha de una estrategia de cooperación y desarrollo para Centroamérica. El plan, auspiciado por la Cepal, es un buen inicio. Los centroamericanos deben tener su propio sueño americano y no solo ir a aventurarse como migrantes a Estados Unidos, muchos de ellos, terminando con sus vidas en el intento. ¡Buen comienzo para López Obrador y Bukele!