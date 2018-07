Redacción La Estrella de Panamá

Panamá transita por una metamorfosis en su modelo político. El tema ha madurado, porque la sociedad no resiste continuar con un esquema donde la desigualdad social, la corrupción o el juega vivo sigan vigentes. Esta metamorfosis parte por un cambio constitucional donde el tradicional gobierno presidencialista, incluso, está en capilla ardiente. No se trata de una verdad absoluta aún, pero sí de un tema que empieza a revolotear en la mente de unos. Y es que el primero de julio pasado dos fuerzas políticas asumieron el poder del Legislativo. Dominan las dos terceras partes de ese órgano y desde allí ya se anunciaron cambios constitucionales. Los diputados han ganado terreno en la dirigencia política y hoy los partidos políticos, en su mayoría, están dirigidos desde la Asamblea. En pocas palabras, la metamorfosis del modelo político ya empezó y no es de extrañar que el poder de los diputados evolucione y gane más fuerza. Los últimos cinco quinquenios de los gobiernos presidencialistas han dejado huellas, donde se ha deteriorado la educación, la salud, la seguridad, los servicios públicos en su mayoría... Lo que sí ha crecido y se ha engordado es la corrupción. La idea de un gobierno parlamentario ya no es lejana, porque muchos alegan que lo que hay con el presidencialismo no ha funcionado y más cuando se vilipendia al Legislativo en el momento en que no se rinde a los pies del Ejecutivo. La semilla ya está plantada y germina. ¿Cuánto demorará en crecer?, es la pregunta por responder.