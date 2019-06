Fumigando la corrupción

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



E stamos a pocos días de estrenar un nuevo Gobierno y la experiencia que tiene la sociedad sobre los últimos dos Gobiernos, le da el suficiente olfato para detectar cuando algo se hace mal o cuando hay indicios de corrupción. Y es que por años, los funcionarios se han hecho expertos en dorar la píldora y cual ‘encantadores de serpientes', se dedican a vender proyectos idílicos que en maqueta están perfectos, pero a la hora de la concreta, ni llegan a ejecutarse o cambian radicalmente a base de adendas. ¿Permitirá el presidente Cortizo que sus funcionarios sigan dorando la píldora? Su posición ha sido tajante: Lo que importa no es cómo entra, ‘sino cómo salgo'. Hoy, el país se encuentra arrinconado con una economía que ha reducido su velocidad con fuerza y los efectos se sienten en cada esquina. No quedan otras salidas que la búsqueda de dinero rápido y saldar deudas pendientes; meter dinero fresco y ponerlo a circular. Lo que no debe hacer el nuevo Gobierno es tomar ese dinero e invertirlo en proyectos que, so pretexto de beneficiar a la sociedad, lo que en realidad hacen es poner a un nuevo amigo a hacer negocios. Ningún tigre se convierte en vegetariano, porque aunque se va Varela, queda una estructura aceitada e intacta, que sabe cómo se hicieron las cosas y sigue hambrienta. Hay que limpiar el Gobierno de todas esas manzanas podridas y así encaminar el país hacia el desarrollo.