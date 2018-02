Redacción La Estrella de Panamá

Es común comentar que la historia es como una espiral, donde la moda se va y vuelve. En el caso de las distintas formas de Gobierno, los últimos 30 años han sido testigos de diferentes estilos de gobernanza. Pasamos desde una dictadura, hasta por Gobiernos medios, blandos y fuertes... Y es hasta común escuchar a mucha gente hablar de que incluso hemos estado en una ‘dictadura civil'. Aristóteles, en La Política, consideraba que la forma de Gobierno de una nación dependía de las virtudes de su gobernante. Por ejemplo, si el rey era virtuoso su nación era una monarquía; pero si no, su nación era una tiranía. Los panameños y quizás los latinoamericanos no hacemos realmente un escrutinio de nuestros líderes que aspiran a ser gobernantes. Por lo general se improvisan y al calor de la campaña elegimos el más popular o el menos malo. Quizás valga hacer un repaso de la trayectoria de quienes pretenden gobernarnos en el 2019 y empezar a escrutarlos desde este momento. Cuando José ‘Pepe' Mujica aspiró a la candidatura presidencial, se le podía seguir el rastro de su trayectoria. Siempre fue de lucha por el bien de su país. Siempre poniendo la nación por delante. Incluso, tomó las armas para luchar contra la dictadura que doblegó a su pueblo. ¿Cuál es la trayectoria de nuestros precandidatos presidenciales? El 2019 tiene que ser un año electoral, pero solo de mero trámite, porque hay que establecer un nuevo sistema político, si queremos llevar a Panamá al desarrollo. Quien no tenga eso en mente, será uno más. ¡Así de simple!