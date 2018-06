La fiesta mundialista

Redacción La Estrella de Panamá

Hoy marca un hito en la historia deportiva panameña, porque el equipo nacional de fútbol participa por primera vez en esa Copa del Mundo que comienza este día en Rusia. Este hecho, sin embargo, aparte de la alegría que da al país que, a propósito se bate en medio de luchas políticas interminables, debe servir para advertir que si ese equipo llegó al Mundial, esa es la vara con que ha de medirse el país deportivo. En pocas palabras, ya Panamá no es cualquier equipo, es un equipo mundialista y por tanto, la mentalidad de ‘birria' debe ser desplazada por una mentalidad profesional. De ahora en adelante, el país va a ser visto con otros ojos. Ningún onceno le va a regalar nada, como actualmente pasa con el boxeo, donde los boxeadores panameños son considerados altamente competitivos y dignos rivales. Los errores que se hayan podido cometer en la clasificación quedan atrás. Hay que empezar a trabajar en las pequeñas ligas y buscar los mejores entrenadores para elevar la calidad de los futbolistas. Porque de lo que se trata hoy ya no es un juego entre dos rivales, sino el orgullo de toda una Nación. Pero no solo hay que hacerlo con el fútbol, sino con todos los deportes, porque en cualquiera los panameños son buenos, solo es cuestión de disciplina y trabajo.