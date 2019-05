Estabilidad económica

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La decisión del presidente electo, Laurentino Cortizo, de designar a Héctor Alexander como su futuro ministro de Economía y Finanzas no solo es buena, sino necesaria para darle estabilidad y orden a la economía panameña. Y es que el desarrollo del país va de la mano de un crecimiento económico, pero ese crecimiento tiene que ser equitativo y con una lógica social, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Alexander tiene una tarea por delante que es la de enderezar los intereses de ese crecimiento a todo el país y no solo de los grupos interesados, como fue en los últimos dos quinquenios. Panamá tiene un papel importante que jugar en materia económica en la región, pero antes debe devolver la confianza a todos los sectores del país. La sola designación de Alexander genera un espíritu positivo y de optimismo en el país. Hay que volver a alinear la estrategia nacional; desarrollar la estrategia marítima, donde el Canal, los puertos, abanderamiento de naves y centro financiero caminen de la mano y en una misma dirección. Hay que enterrar esa política mezquina que imperó en los últimos años, donde los funcionarios, valiéndose de su posición estratégica, se hacían de los negocios para provecho propio o de su grupo. Panamá está para brillar y Alexander tiene en sus manos la oportunidad de llevar al país al estrellato económico.