Escuelas de improvisación

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Cierto es que hay muchas escuelas privadas que imparten una educación que nada tiene que pedir respecto a sus pares de Estados Unidos o Europa. Pero hay muchísimas, quizás la mayoría, que no reúnen las mínimas condiciones y muchas están por debajo de la educación pública. Esta situación ocurre porque el Estado no tiene la educación como prioridad y deja el espacio para que emerjan como esporas las ‘escuelas' privadas. La falta de planificación es evidente y se observa en la mayoría de las nuevas barriadas, donde se planifica el sistema eléctrico, el alcantarillado, los parques, etc., pero no se planifica la escuela. Al cabo de unos meses, en esa nueva barriada, la escuela empieza en una casa de la esquina como jardín de infancia, luego ofrecen el servicio de los primeros grados y al cabo de seis años, tres casas se convierten en un plantel. ¿Esto qué es? Nadie sabe qué tipo de maestros están impartiendo clases en estas casas transformadas en ‘escuelas'. Lo triste es que las autoridades se hacen de la vista gorda, porque les ‘resuelve' un problema. La educación es la base de la sociedad y en lugar de permitir que se tome como un negocio, lo que debe hacer el Gobierno es intervenir en cada lugar para garantizar un sistema educativo que sea funcional, eficiente y que garantice calidad. No debemos seguir improvisando con la educación de nuestros hijos. Se debe planificar. Las estadísticas están para eso y cada barriada que se construya debe ir acompañada del estudio previo sobre el plantel docente que albergará a los nuevos estudiantes. Seguir improvisando ‘escuelas' no resuelve nuestro problema educativo.