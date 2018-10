Redacción La Estrella de Panamá

Cierto es que los males son muchos en la sociedad panameña, pero también es cierto que actuando diligentemente se pueden erradicar. Hoy la solución se traba, porque en medio de cualquier acción entra la bribonada a intervenir y revuelve todo el asunto. Para entrar en la nueva década, la década de Panamá, hay que empezar con acciones firmes sobre este mal. Y es que la corrupción es un germen que está desde los agentes policiales, hasta los funcionarios que procesan cualquier trámite en el Gobierno. Siempre hay que dar un salve, lo que a su vez se coloca en los presupuestos y esto engrosa los costos de cualquier obra o trabajo. El problema es mayúsculo cuando una empresa decide no pagar coimas, sufre, porque no se le procesa nada. En pocas palabras, todos están condenados a coimear para poder tramitar. Esta cadena de corrupción no está en los mandos altos, sino en los medios de las instituciones. Por eso no es tan difícil erradicarlo, emprendiendo una acción de adecentamiento institucional y subir en línea los procesos con tiempos establecidos para romper con esta cadena corrupta. Haciendo cada día más transparentes los trámites, se empezará a adecentar las instituciones. Es una acción que desde ya debe emprenderse y la sociedad debe comenzar a denunciar, con nombres de los departamentos, los que son más ineficientes. Y es que la ineficiencia es hermana de la coima. Se acelera si se paga. Por eso es importante que la sociedad actúe desde afuera y presione denunciando lo que está mal. ¡Hay que erradicar la bribonada!