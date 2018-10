Enderezar la justicia

Redacción La Estrella de Panamá

Si hay uno de los grandes males que hay que resolver en el país es el judicial. Desgraciadamente la justicia se ha politizado y para poder enderezarla hay que hacer cambios constitucionales pertinentes. La idea es perseguir el delito, no perseguir a opositores. La idea es fallar acorde a la justicia, no acorde a quien paga o quien ordena. La idea es que se pruebe la culpabilidad, no que se pruebe la inocencia. Y estos males son los que afloran en la justicia panameña, por eso hay que hacer cambios estructurales. La idea es que el país tenga magistrados, no que el presidente de la República tenga su brazo ejecutor en la justicia a través de los jueces. Por más que nieguen estas realidades, la justicia está tomada por el Ejecutivo. Tampoco es cuestión de este Gobierno; es del anterior y del anterior y del anterior... La gravedad de esta situación radica en que al existir una justicia parcializada, la sociedad pierde confianza. Al perder confianza unos se radicalizan en un lado y otros en el bando contrario. Empiezan a echarse las culpas de un lado y de otro. Y lo peor es que la anarquía se apodera de la sociedad. Ejemplos hay varios en América Latina. Necesitamos pacificar Panamá, recuperar la confianza y hacer una lucha común para encarrilar el país hacia el desarrollo. Y si hay que empezar por algo, es enderezando la justicia.