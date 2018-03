Elijamos nuestro destino

Redacción La Estrella de Panamá

Como quien ve el país desde arriba, muchos se preguntan ‘¿hacia dónde llevan a Panamá?'. Reclaman a los políticos, principalmente a quienes gobiernan, a los dirigentes de gremios, a las Iglesias, a los ‘ricos', a los empresarios... por el pasado, presente y futuro de la Nación. Hacen estos reclamos sin colegir que todos debemos colaborar con la ‘construcción' de ese Panamá que queremos. Tomemos el ejemplo de la corrupción, que no es problema ni originaria exclusivamente de los Gobiernos; para que haya un corrupto, debe haber uno o varios corruptores y estos se dan desde diferentes esferas y por motivos muy complejos o muy sencillos. Mas, queremos que acabe la corrupción, pero también, muchos se prestan a ella o miran para otro lado para evitarse problemas, y no se quejan hasta que les afecta directamente o descaradamente denuncian a otros, pero no se ven a sí mismos como infractores. Olvidan que se peca por comisión u omisión. Los corruptos de todos los sectores salen de la sociedad, es la sociedad la que los tiene que identificar, señalar y corregir/castigar —y ejemplarmente—; pero si la misma sociedad en su mayoría se empeña en verse como ajena al problema, más que víctima, además de la matriz que da cuna al engendro, es cómplice de sus crímenes. Solo en el momento en que la sociedad en su conjunto acepte y asimile la responsabilidad de lo que genera con su mal actuar (votar por el amigo, el compadre, el copartidario, no importa que sea corrupto; incentivar el juegavivo, apadrinar injusticias contra los más débiles...), podremos, al menos, controlar la corrupción y muchos de los males que afectan al país, como se controla un tumor canceroso hasta aniquilarlo. Solo siendo parte de la solución podremos tomar el camino que nos lleve al destino que queremos y merecemos, como pueblo, como nación.