Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Mucha gente está hablando sobre educación y, coincidentemente, la señalan como la solución a los problemas nacionales. Es cierto, mas hasta ahora no hay un plan concreto que una a todos los interesados en hacer realidad esto, y, por el contrario, el negocio con la educación se mantiene intacto. Y es que la educación debe ser un tema de Estado y no una forma para enriquecer a avivatos, porque mientras se mantenga como tal, donde el ente encargado de aprobar los textos escolares vea primero cómo sacarle el dinero a los padres de familia, en lugar de cuánto un libro sirve para el mejoramiento de la educación, el problema persistirá. Hay que poner la educación como moda, pero con un esquema real y práctico, donde cada uno de los panameños tenga como fundamento primario saber leer, escribir, sumar, restar y sobre todo, pensar. Partiendo de estos cinco puntos básicos, los pequeños pueden irse formando para el futuro. Lo que no se debe hacer es que los textos escolares se vendan a precios astronómicos y los estudiantes, universitarios inclusive, no sepan reglas básicas de ortografía o les cueste analizar un tema. La educación es un asunto que atañe a todos, pero es el Estado el que debe organizar todo el programa. Los educadores, por su parte, también tienen que poner todo su empeño y prepararse para esta nueva realidad. Es el momento para que todos remen para una misma meta: ¡el desarrollo de Panamá!