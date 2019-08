Ecologistas sí, pero de verdad

Redacción La Estrella de Panamá

En estos días hay mucha gente integrada a campañas por salvar el planeta, una actitud muy plausible y loable. Mas las campañas solo miran para un lado y no se analiza el tema de la conservación de manera integral. Para nadie es un secreto que la industria más contaminante en el mundo es la petrolera, pero muy pocos saben ¿cuál es la segunda industria más contaminante? ¡Se trata de la industria textil!, sí, esa misma que menos imaginamos. Y así lo describe un reportaje de la BBC: ‘Si lo que te pusiste está hecho con poliéster —la fibra más usada para hacer ropa en el mundo— utiliza 70 millones de barriles de petróleo para producirlas y cada prenda tardará más de 200 años en descomponerse, según los expertos. Si tu atuendo está hecho con rayón, viscosa o lyocell (tencel), que son artificiales, pero hechas a partir de celulosa, la cifra es nuevamente 70 millones, pero esta vez de árboles que se usan para producirlas cada año, de manera que tienen que ser talados. Pero si eres de los que solo usan telas de fibras naturales como el algodón, resulta que este es el cultivo que más consume plaguicidas: 24 % de todos los insecticidas y 11 % de todos los pesticidas del mundo, que afectan la tierra y el agua…'. En pocas palabras, la lucha por la conservación del planeta tiene que realizarse de forma integral, porque de lo contrario, la misma no será efectiva. Definitivamente que las costumbres y tradiciones tenemos que modificarlas y no se trata hoy solo de dejar de usar autos con combustibles fósiles, sino también nuestra forma de producir alimentos o los materiales de nuestras prendas de vestir. Tenemos que volvernos ecologistas, sí, pero ecologistas de verdad.