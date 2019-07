Redacción La Estrella de Panamá

Todo país tiene una dirección de inteligencia. Su objetivo es anticipar hechos o situaciones en materia de seguridad, política, economía o sociales. Se dedica a informar al jefe de Estado, para ayudarlo a tomar decisiones. En Panamá, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) funciona desde hace varios lustros, pero en el que acaba de culminar su peso fue el de un Estado Mayor. No había actividad en el país que no tuviera la mano del Consejo. El CSN, liderado por Rolando López, penetró agentes en el Ministerio Público, la Policía, la Caja de Seguro Social, puertos, la DGI, la UAF, el Tribunal Electoral y cuanta entidad o empresa se pueda imaginar. Haciendo un paralelismo, el CSN de López era un calco del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) del recordado Vladimiro Montesinos de la época de Alberto Fujimori en el Perú. Y es que el Consejo, desde que llegó Juan Carlos Varela al poder, se encargó de establecer una Procuraduría Paralela que fue la que inició los casos emblemáticos que luego procesó la Procuraduría General de la Nación y cuya jefa salió de las entrañas de ese CSN de López. En pocas palabras, el CSN era el verdadero centro del poder del país que apartó al presidente Varela de su relación con empresarios, líderes de opinión, gremios cívicos, etc. Lo mantuvo en una burbuja, donde le proveía las informaciones. El país, en cambio, vivió una especie de pánico y no había lugar donde cualquier persona no sospechara que la estaban escuchando a través de sus teléfonos. Hoy, el país tiene una nueva dirección con un nuevo presidente. Una tarea inmediata es desmantelar el CSN y volverlo una dirección de inteligencia para lo que debe ser.