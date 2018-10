Redacción La Estrella de Panamá

En Panamá muchas personas se venden como grandes demócratas, pero a la hora de tomar una decisión que afiance la democracia, son tan dictadores y autócratas como los más grandes personajes a quienes se les atribuye esta denominación. Y no se trata de asesinos de personas; se trata de asesinos de la democracia. El caso de las candidaturas por la libre postulación es un evidente ejemplo de estos seudodemócratas, porque alegan que se les permite participación independiente, pero les imponen miles de trabas. Es decir, los independientes no corren con las mismas prerrogativas que los candidatos de partidos políticos. Mientras los candidatos de partidos que corren en las primarias y el o los que salieron electos terminan su peregrinar esa primera etapa de votaciones, para luego organizarse para la nueva etapa electoral; los independientes no tienen fin de recolección de firmas, porque no saben si son candidatos hasta pocos días de la campaña general. Es absurdo que se someta a un desgaste tan grande a los candidatos por la libre postulación y luego estos seudodemócratas se den golpes de pecho de que Panamá permite candidaturas independientes y que eso fortalece la democracia. Si a esto sumamos que la Corte Suprema de Justicia demora un fallo sobre esta materia, todo hace pensar que es un plan estructurado y coordinado para impedir que aquí haya una democracia real y plena y que la democracia se fortalezca con candidaturas independientes.