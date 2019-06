En defensa de la Patria

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La imagen de Panamá quedó seriamente afectada con la revelación de los mal llamado ‘Panama Papers'. Si a esto se añade la constante inclusión en las listas negras y grises por considerar este país ‘un paraíso fiscal', la situación empeora. Pero lo más nefasto del deterioro de la imagen de Panamá es la nula defensa de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Estados Unidos lucha con toda su fuerza por defender la imagen de su país y hoy el presidente Trump está en una guerra comercial con varios países al mismo tiempo. Con sus aciertos y sus errores, Trump está apostando por recuperar la fuerza de Estados Unidos y hasta ahora ha logrado que la economía esté en uno de sus mejores momentos. Panamá tiene que emular ese esfuerzo de Estados Unidos y aplicar lo que en su momento hicieron Harmodio Arias, Roberto Chiari y Omar Torrijos, que en diferentes situaciones, se plantearon primero defender la patria y no ser sumisos ante las imposiciones de otros países. Tristeza da recordar que un ex ministro del MEF fue a Francia a hacer un reclamo por la inclusión de Panamá en la lista gris y ni siquiera lo recibió su par del gobierno galo. A Panamá mandan personajes de tercera categoría y lo recibe desde el Presidente para abajo. La política exterior panameña tiene que hacerse respetar, porque de lo contrario no nos respetarán. ¡Así de simple!