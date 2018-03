Cuestiones puntuales

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La misión de los Gobiernos no es otra que conducir el país por las mejores avenidas de crecimiento y desarrollo. El derrotero tiene y debe ser el tener educación de excelencia que forme hombres y mujeres para el funcionamiento de una industria de altísimo nivel; que los agricultores tengan la capacidad de producir alimentos con el máximo de eficiencia y que la población goce de una cobertura médica envidiable, entre otras muchas cosas. Para lograr estos objetivos, al frente de las instituciones deben estar personas con mente abierta y de gran capacidad de ejecución y de mando. Sin embargo, nuestra realidad es que los criterios para colocar en un puesto a alguien están bien alejados de su capacidad para poder ejercerlos. Primero está el que sea hijo o recomendado de un amigo, el que haya sido compañero del gobernante en la escuela o universidad o el que sea militante viejo en el partido; bien atrás está aquel que está preparado y tiene experiencia para esa posición. Así hemos llenado la planilla estatal de una cantidad de ‘botellas' que, aunque asisten a sus puestos, no aportan mucho para el buen Gobierno. Pero desgraciadamente tampoco, por su escasa capacidad educativa, tienen cabida en la empresa privada. Esa es la consecuencia de mantener un sistema clientelista que ya colapsó. Lo puntual hoy es que los que aspiran a gobernar, nos digan exactamente cómo van a empezar a resolver este problema, porque el país no aguanta seguir como va. ¡Así de simple!