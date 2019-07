Redacción La Estrella de Panamá

El mundo avanza a pasos agigantados y en ese avance vertiginoso no mira quién queda rezagado. Los países tienen que adaptarse a la nueva corriente, aun cuando muchos de sus habitantes quieren que las cosas sigan como en los 50 o 60 del siglo pasado. Y es que la cuarta revolución industrial, la digital, rompe con todos los esquemas. Ni la forma de trabajar será la misma ni los sistemas serán los mismos. Obligatoriamente tendrán que adaptarse o simplemente desaparecerán. El presidencialismo de América Latina se ha mantenido por décadas, pero lejos de hacerla más democrática y desarrollada, la ha convertido en desigual, pobre, analfabeta y corrupta. ¿Es sano seguir con el presidencialismo? La lógica recomienda que no, pero ¿cuál sistema adoptar? El politólogo Norberto Bobbio recoge la célebre discusión que plantea Homero sobre Ótanes, Megabizo y Darío, quienes debatían cuál debiera ser la mejor forma de Gobierno en Persia. Ótanes proponía la democracia, darle el poder el pueblo, porque así hay igualdad de derechos políticos. Megabizo se negaba, porque no hay nada más obtuso y prepotente que una multitud inepta. Sugería que el poder estuviese en manos de la oligarquía, pues está representada por un grupo compuesto por los mejores. Darío no concordaba. Para él, el poder debía recaer en la monarquía, porque no hay nada mejor que ser gobernado por un solo hombre, el mejor. En síntesis, la discusión sobre las distintas formas de Gobierno es de vieja data, pero la experiencia de los mejores ejemplos hoy, de Gobiernos sólidos y desarrollados, recae sobre los parlamentarios. ¡No hay que temer al debate!