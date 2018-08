Crisis de la CSS

Redacción La Estrella de Panamá

El problema por el que atraviesa la Caja de Seguro Social (CSS) vuelve a la palestra pública. ¡Y no es para menos! Ya hay una propuesta de los empresarios que sugiere que se divida la Caja y haya dos administraciones diferentes: la de pensiones y jubilaciones y la que se dedica a la atención de salud. Una propuesta lógica y punto de partida para debatir. Empero, el problema de la Caja es que es una entidad secuestrada por los diversos grupos. Para resolver su problema hay que empezar acabando con las mafias enquistadas en la entidad: médica, administrativa, empresarial, que han convertido en un botín que todos se pelean para sangrarla. Hay que resolver el problema de la Caja, sí, pero tiene que ser integral. Y la solución no va de la mano con la fórmula eterna de volver a meterle la mano en el bolsillo a los asegurados, porque esa fórmula, aparte de que está desfasada, no resuelve el problema a largo plazo. La Caja necesita ser autosuficiente. Se nutre de fondos de empleados y empleadores, pero puede invertir en otras áreas. Hay que buscar el modelo de la Empresa Pública de Medellín que es ejemplo para el mundo. La Caja, lejos de ser un ente destinado a la quiebra, puede ser una entidad que genere dividendos a sus dueños. Hay que acabar con el juegavivo de raíz y toda fórmula para solucionar el problema parte de no patrocinar otro juegavivo. ¡Es así de simple!