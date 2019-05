Redacción La Estrella de Panamá

Por lustros se ha hablado de la Ciudad Gubernamental, un complejo que aglutine en un solo lugar todos los ministerios e instituciones más importantes del país. Lo cierto es que cada vez que se hace un intento para construirla, salen diversos cuestionamientos y la idea queda solo en proyecto por realizar. El problema hay que resolverlo y es una tarea en la que debe enfocarse el nuevo Gobierno. Lo que no debemos seguir es pagando alquileres costosos por infraestructuras que no cumplen el mínimo de condiciones para que funcionen los ministerios. Además, con instalaciones propias, crecen los activos públicos, muy importantes para el crecimiento y desarrollo del país. La Ciudad Gubernamental es una obra necesaria y permitiría que el país rediseñe sus monumentos gubernamentales. Una gran plaza que motive la visita de cualquier persona y, sobre todo, un lugar importante para llevar turistas a que conozcan Panamá. Pero una Ciudad Gubernamental también permitiría a toda la sociedad realizar sus trámites en un solo lugar, ahorrándose la tediosa incomodidad de pasar de un lado para otro en la ciudad capital. Es una tarea pendiente y que va a generar muchas opiniones. Lo que no se debe hacer es postergar su diseño y construcción y seguir pagando alquileres por edificios que no cumplen con las condiciones para albergar ministerios.