Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La sociedad panameña debate hoy sobre algunos temas que poco tienen que ver con las soluciones reales que necesita el país. Uno de los asuntos en el que aún no se entra en discusión gira alrededor de la Caja de Seguro Social. El próximo año será determinante en cuanto a lo que hay que hacer respecto a esta entidad. Y mientras ‘calle arriba' y ‘calle abajo' discuten sobre quién robó más, el tema de la Caja les estallará en la cara.

El agua es otro problema de gran importancia. Las ciudades de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este, Colón y el Canal compiten por el suministro del vital líquido. Es un asunto complejo, pero urge que se atienda. Sin agua, la importancia estratégica del país no vale mucho, por eso reviste gran interés este asunto. La realidad del agua requiere un debate sereno y profundo, pero su espacio de discusión lo sigue acaparando el caso Martinelli.

Cierto es que hay decisiones que gustan a unos y a otros no, pero ya es tiempo de pasar la página y encarar los temas prioritarios para el desarrollo de Panamá. Hoy estamos sumidos en una discusión estéril en la que los protagonistas, ‘calle abajo' y ‘calle arriba', no quieren ceder en sus posiciones. Aparte de que no hay ganancia en diatribas como esta, sí perdemos en no debatir otros temas importantes. ¡Hay que superar este círculo vicioso que nos agobia!