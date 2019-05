Redacción La Estrella de Panamá

En el Gobierno hay decenas de personas muy valiosas, pero que cada cinco quedan en una incertidumbre, porque están a merced de los nuevos regentes del poder Ejecutivo. Este problema constante crea inestabilidad en las familias de esas personas, pero, además, tiene un efecto muy nocivo para el propio país. Y es que se rompe la continuidad del trabajo que esos buenos funcionarios hacen. Los diversos Gobiernos han promovido leyes de Carrera Administrativa, sin embargo, en ella no buscan garantizar la estabilidad de los buenos y necesarios funcionarios, sino que meten a sus copartidarios para que queden nombrados en el Estado, mientras el partido pasa a la oposición. El problema radica en que el Gobierno panameño está sobrepasado, por lo menos en cien mil funcionarios de más. Sí, debemos tener una Carrera Administrativa que garantice la estabilidad de los buenos y necesarios funcionarios, pero no para mantener a aquellos que no se necesitan y, por el contrario, succionan presupuesto que puede servir para invertir en obras importantes. El Gobierno tiene que volverse eficiente y eso significa que tiene que ir desprendiéndose de gran cantidad de funcionarios innecesarios. Pero al mismo tiempo que el Gobierno se hace más chico en funcionariado, debe promover la creación de empleos, mejor remunerados, desde la empresa privada. Se tiene que aprobar una Ley de Carrera Administrativa, pero acorde a la necesidad de ese Gobierno eficiente y no como paraguas de botellas de algún partido.