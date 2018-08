El camino es la Concertación

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



El modelo político panameño ha colapsado y hay que reinventarlo. Hemos sugerido reiteradamente que Panamá necesita cambiar su Constitución y la propuesta planteada por el Ejecutivo de una quinta papeleta en las elecciones de mayo, era una vía para ese objetivo, eligiendo en esa misma actividad, los 60 constituyentes. Mas, diferentes gremios, empresariales, sindicales..., adujeron que ‘no era el momento', ‘que esto enrarecería el panorama político', ‘que esto afectaría la economía y las inversiones'. El uno de julio, durante la toma de posesión de la junta directiva del quinto y último período legislativo, el diputado Pedro Miguel González, máximo líder del PRD y la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, anunciaron que el Legislativo, con las dos terceras partes que controlan los partidos PRD y CD, van a hacer la convocatoria. Pero el país es de todos los panameños y no cabe ya una acción unilateral del Ejecutivo o del Legislativo; es el momento de la Concertación Nacional. La lógica indica que los gremios empresariales, sindicales, sociedad civil y partidos políticos, deben unir esfuerzos y convocar la Concertación Nacional, sumando también a la Asamblea y al Ejecutivo. Si en verdad se quiere hacer una reforma que beneficie a todos los panameños, lo más efectivo es que todos se sienten a acordar los cambios que no son más de cinco: diputados nacionales y provinciales; independencia económica para el Legislativo y el Judicial; magistrados mayores de 55 años y con un período no menor de 25 años en el cargo; segunda vuelta electoral y, descentralización. ¡No es el momento para inventos!