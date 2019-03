‘Bribones honestos'

Redacción La Estrella de Panamá

La sociedad está dividida en estratos y cada estrato tiene sus definiciones sobre lo que ocurre en el país. Por lo general, desde la perspectiva de los estratos altos, la definición hay que verla desde lo económico. Desde los estratos bajos, no solo es lo económico, sino el bienestar y la felicidad. Y es que una persona de estrato alto puede ser feliz disfrutando de un filete en vino tinto y vinagre balsámico y una de estrato bajo también encuentra la felicidad en un guiso de pollo criollo con macarrones, cocido a leña a la orilla del río y servido en hojas de plátano. En pocas palabras, no necesariamente hay un patrón en común sobre la felicidad o los males de la sociedad. Por ejemplo, la corrupción es un problema que afecta el país y es vista desde una perspectiva por el estrato medio y alto, como el gran mal de Panamá. Para el estrato bajo, el problema del país no es la corrupción; los problemas gravitan en las medicinas caras, comida cara, libros caros y energía eléctrica y gasolina cara. Para el estrato medio y alto hay políticos corruptos que tienen que ser reemplazados por políticos honestos. Para el estrato bajo todos los políticos son corruptos, pero el más corrupto es visto incluso como un ‘bribón honesto', porque sabe que es bribón, pero de lo que toma del Estado, les da un poquito a sus electores. Para el estrato bajo, aquel que dice ser honesto, también le roba el Estado, pero no les da a ellos. En pocas palabras, la corrupción es un mal endémico, sin embargo, para acabarla hay que comprender cómo los diferentes estratos la definen. ¡Así de simple!