Basura de corrupción

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



En la Presidencia de la República está la Secretaría de Metas que, según los planes del nuevo Gobierno, pasará a llamarse de otra forma. El asunto es que esta Secretaría no hace su papel, porque no hay metas que se cumplan, es decir, no hay medición gubernamental para cada proyecto. Si en la ciudad de Panamá, por ejemplo, se recogen diariamente 300 toneladas de basura al día, pero la producción de desechos llega a 350 toneladas, significa que no se recogen los desechos al cien por ciento. La primera acción es establecer un mecanismo que logre recoger el cien por ciento de la basura. La medición que debe establecer la Secretaría de Metas es cuantificar la eficiencia en la recolección de todos esos desechos al día. Y todo esto es medible, pero no se cumple, porque el negocio es primero. En pocas palabras, hay que fomentar un mecanismo eficiente de recolección de desechos, de disposición de los desechos y un sistema eficiente de reciclaje que hoy no se tiene. Paralelo a esto, hay que iniciar una campaña de concienciación, para que, en lugar de producir 350 toneladas de desechos al día, la cifra vaya bajando paulatinamente y que al término de 12 meses, por ejemplo, se recojan 250 toneladas. Por años, la Dirección de Aseo se ha manejado como un centro de corrupción, porque se gastan millones de dólares, pero la ciudad sigue sucia y los equipos no funcionan. Poner metas y darle seguimiento a esta entidad, es un buen ejercicio para que se estrene la Secretaría de Metas del nuevo Gobierno, porque la de hoy no ve, no oye y no habla…