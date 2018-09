La autocrítica necesaria

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Desde que Panamá recuperó su territorio plenamente, el país perdió la brújula. Nos emborrachamos con un crecimiento económico y fuimos presa fácil de una migración descontrolada, incluso patrocinada por los Gobiernos pensando en el voto para la continuidad. Pero Panamá puede y tiene que hacer más. La meta en común tiene que ser que Panamá logre el grado de desarrollo en una década, es decir, para el año 2030. Y sí se puede lograr, solo que hay que enrumbar el país hacia un verdadero derrotero de progreso y a todos nos corresponde desempeñar nuestro papel. Hay quienes promueven la ‘No Reelección' y el ataque va dirigido hacia los diputados, en especial aquellos que no han tenido un comportamiento ni ético ni honrado ni democrático, pero sus comportamientos también reflejan acciones antidemocráticas que dejan mucho que desear. Asociaciones, gremios y hasta partidos que no permiten ni promueven relevos. En ocasiones se vende un país como si estuviera peor que cualquier nación sumida por la guerra y se promueven antivalores. También hay medios alternativos, donde sus principales actores sindicalistas y políticos se quejan de la falta de oportunidades en los medios tradicionales, pero que tampoco dan cabida a un pensamiento contrario al suyo. Estas son las realidades que se estrellan en la cara y que se tienen que enfrentar. Ser autocríticos, arreglar las cosas que están mal y ayudar a conducir el país por el verdadero norte hacia el grado de desarrollo. No luchar contra eso, es no solo perpetuar el error, sino también ser cómplice de un esquema mezquino que a la larga pasará factura a toda la sociedad.