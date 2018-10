Aumento a jubilados

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Los jubilados y pensionados merecen un aumento, acorde con la realidad nacional. Sin embargo, el aumento no debe cargarse a otras áreas de la economía que luego termine afectando a muchísimas más personas en el país y a todo el país. Por desgracia, el Seguro Social es un desastre. Los asegurados tienen allí millones de dólares, pero la pésima administración, los intereses empresariales de las mafias, los sindicatos vampiros enquistados en la entidad, son los que están subsionando los recursos de esta institución e impiden que se maneje como relojito suizo. Una institución seria se administraría como las Empresas Públicas de Medellín, donde los contribuyentes aportan su cuota, el dinero se multiplica en inversiones rentables y luego revierte a los contribuyentes en obras públicas y buen servicio. Con el Seguro se puede hacer algo igual, invertir su dinero en generadoras eléctricas, plantas de agua potable, etc. y multiplicar el dinero para garantizar cada cierto tiempo un aumento a los jubilados. Eso sí, antes de cualquier cosa, hay que eliminar el 50 ó 60 por ciento de los funcionarios que hay de más en la institución; sacar las mafias empresariales que esquilman los dineros de los asegurados y cambiar el modelo de administración ineficiente que se tiene hoy. El aumento de los jubilados es merecido, pero no castigando a otras áreas, cuando puede salir del propio seguro, si se maneja con eficiencia y allí los propios jubilados tienen que empezar a exigir cuentas.