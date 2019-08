Ataques ilógicos

Redacción La Estrella de Panamá

Panamá transita por un período tormentoso y lo que está en juego es si el país da ese salto hacia el desarrollo o se queda en esta etapa de los juegavivo, la corrupción o las peleas viscerales entre políticos, empresarios y dirigentes gremiales… En esa transformación que el país necesita está el hecho de pasar del presidencialismo excesivo que tenemos hoy, hacia un sistema político verdaderamente democrático. Está comprobado que el presidencialismo ha sido un fracaso en todo el mundo y que los Gobiernos parlamentarios son más estables y más equitativos. Muchos ponen de ejemplo que Panamá sea un símil de Singapur, olvidando que allá hay una dictadura. Lo ilógico es que hay una campaña contra la Asamblea Nacional y lo que es más incongruente es que dentro de la propia Asamblea unos diputados critiquen la posición de otros diputados, porque no votan como ellos. ¡Bárbaro! Está claro que ese grupo que ataca la Asamblea busca crear un partido político que les sirva de bandera y vehículo para la toma del poder, pero lo que no tiene sentido es que se ataque a un órgano del Estado so pretexto de luchar por la transparencia, porque lo que hacen es debilitar los cimientos de una columna vertebral del propio Estado panameño. Hay que luchar contra la corrupción y sobre todo, contra el excesivo presidencialismo que es el verdadero culpable de la corrupción en el Legislativo. Y es que por décadas, el Ejecutivo ha comprado a la Asamblea y es allí donde se fomenta la corrupción. Hay que hacer un cambio serio en el país, pero atacando la Asamblea no es el camino. Y lo peor, con estos movimientos lo que se fomenta es la radicalización y división del país. ¡No jueguen con fuego!