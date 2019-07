Asamblea de cara al pueblo

Redacción La Estrella de Panamá

En la actualidad el servicio público tiene un componente —si no ha sido así siempre— y se refiere a un estricto cumplimiento de la rendición de cuentas. Ese es un espacio que las sociedades, cada vez más, exigen a sus funcionarios y en ese aspecto no hay vuelta a atrás. La decisión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de realizar su sesión de instalación con carácter reservado fue desafortunada y, probablemente, infringió las propias normas que rigen el régimen interno del Órgano Legislativo. Mal paso. Las elecciones próximo pasadas enviaron muchos mensajes, pero uno, alto y claro, es que los ciudadanos esperan mucho más de sus representantes. La palabra ‘diputado' viene del latín ‘deputatus' que, si bien significa ‘evaluar', también tiene otra acepción en ese idioma: quitar las ramas para verlo todo claro. Una comisión de trabajo de la Asamblea Nacional que debe actuar de cara al sol es la de Presupuesto. Lo sucedido en la sesión de instalación en que se prohibió la participación de periodistas y medios de comunicación debe servir para tomar correctivos imprescindibles. Ya no solo deben ser siempre públicas y facilitar la cobertura periodística, sino que se deben eliminar aquellas normas que a futuro podrían evitar sesiones abiertas durante el primer debate de la ley más importante que se discute en la Asamblea: el Presupuesto General del Estado. Están a tiempo de enmendar. El pueblo que los llevó a esas curules espera más y mejor de sus nuevos diputados.